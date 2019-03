youngERcard, una grande comunità - seminario regionale

YoungERcard è molto più di una carta di servizi per i giovani dell'Emilia-Romagna, è una grande comunità che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo.

Sono circa 60mila le ragazze e i ragazzi che hanno la tessera regionale, 2mila le convenzioni attivate, oltre 200 i punti di distribuzione. La rete sul territorio è composta da 31 Unioni di Comuni, 159 Comuni e 350 operatori.

Nel triennio 2016-2018 la Regione Emilia-Romagna ha investito circa 600mila euro per sostenere 90 progetti di protagonismo giovanile che hanno portato alla realizzazione di circa mille attività coinvolgendo oltre 270mila giovani. Trovate i dati aggiornati a novembre 2018 nella pubblicazione "youngERcard una grande comunità" che potete scaricare dalla sezione "Pubblicazioni e approfondimenti" sul sito.

Per fare il punto su quanto è stato fatto fino ad ora, condividere le progettualità e elaborare proposte future l'Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione ha organizzato un seminario regionale per mercoledì 3 aprile 2019. L'incontro si terrà presso l'Aula magna di Via Aldo Moro 30 a Bologna.

La mattinata sarà suddivisa in tre momenti di approfondimento nei quali verranno analizzati alcuni aspetti legati alla carta regionale: le progettualità che coinvolgono i giovani, le attività di promozione e diffusione della youngERcard, il sistema delle convenzioni.

A breve sarà pubblicato il programma dettagliato dell'iniziativa.

Per l'iscrizione on line cliccare qui

Per maggiori informazioni potete scrivere a politichegiovanili@regione.emilia-romagna.it