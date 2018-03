Modena. M@D Academy

Disegnare e trovare il lavoro che fa per te! Questo il motto di M@D Academy un progetto formativo innovativo curato da Senior Manager e pensato per giovani neolaureati che hanno necessità di progettare il proprio inserimento lavorativo, sviluppare competenze e professionalità nuove o già acquisite, mettere in correlazione i profili richiesti dal mercato del lavoro con interessi, talenti, passioni e attitudini personali.

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena e finanziata sia da BPER Banca sia dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione degli Accordi Programma Quadro in materia di Politiche rivolte alle giovani generazioni denominati GECO 4 e GECO 5. Collaborano ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori e Fondazione San Filippo Neri.

C’è tempo fino al 26 marzo per mandare la propria candidatura di adesione a questo laboratorio gratuito di orientamento e di ricerca attiva del lavoro che si svilupperà da aprile a maggio 2018 in un percorso della durata di 40 ore di aula oltre a 20 di project work individuale e/o di gruppo.

Possono candidarsi giovani under 35 con laurea triennale o magistrale di qualsiasi indirizzo con residenza o domicilio nella Provincia di Modena, inoccupati, disoccupati, con occupazione occasionale, saltuaria o a termine. Requisito fondamentale è il desiderio di mettersi in gioco in un percorso di apprendimento intensivo, esperienziale ed altamente personalizzato.

Perchè frequentare M@D Academy per cercare lavoro

Abbiamo rivolto questa domanda alla referente delle politiche giovanili del Comune di Modena che col suo staff ha ideato il progetto. “Oggi la ricerca del lavoro risulta sempre più complessa. – ci spiega la dott.ssa Paola Francia – I giovani la affrontano spesso in modo casuale e in solitudine, andando a volte incontro a frustrazione e senso di inadeguatezza. Il rischio maggiore è quello di lasciarsi andare allo sconforto e abbandonare la ricerca.

Paola Francia - Servizio Politiche Giovanili Comune di Modena

Talvolta per ottenere un inserimento lavorativo è necessario ricostruire il proprio profilo per renderlo più adeguato alla domanda del mercato, altre, più semplicemente, è necessario imparare a comunicare meglio la propria figura professionale mettendola in evidenza tra tutte le altre. Il percorso di studi, le conoscenze acquisite, le soft skills fanno senz'altro la differenza, ma altrettanta importanza va riconosciuta a comportamenti da adottare, a strumenti da maneggiare e canali di cui servirsi per raggiungere i propri obiettivi.La nostra esperienza ci rimanda a curriculum scritti spesso in modo affrettato, incompleto, ma principalmente incapaci di trasmettere quelle caratteristiche distintive di un percorso formativo e personale che all'occhio attento dei recruiter renderebbero una candidatura più appetibile rispetto a un’altra.”

Una volta resesi conto di queste criticità la dott.ssa Paola Francia e il suo staff hanno elaborato il progetto M@D Academy per rispondere in modo concreto e altamente personalizzato al bisogno di orientamento e di ricerca del lavoro delle nuove generazioni.

“I Senior Manager di Star & Cows – ci spiega – metteranno a disposizione dei partecipanti tutto la propria esperienza e il proprio sapere, sveleranno le regole delle dinamiche aziendali e le tattiche per una ricerca efficace, accompagneranno i ragazzi in un percorso di consapevolezza di sé e del proprio valore che li farà lavorare su motivazione, capacità, atteggiamenti, ma anche interessi, valori e stile personale.”

Come è strutturato il percorso

Nel dettaglio M@D Academy si sviluppa in 3 week-end di full immersion con formula master class durante i quali i giovani (previsti 18 posti in tutto) si confronteranno con docenti, senior manager e imprenditori che sveleranno loro regole, tattiche e piani di azione della ricerca attiva del lavoro e delle dinamiche aziendali facilitando di fatto l’inserimento dei partecipanti nel mercato del lavoro e nel fare impresa.

Previsti 5 moduli che affronteranno i seguenti temi:

Gli acceleratori di talento per prendere consapevolezza di sé, delle proprie attitudini personali, identificare lo scopo professionale e definire il piano di sviluppo individuale.

per prendere consapevolezza di sé, delle proprie attitudini personali, identificare lo scopo professionale e definire il piano di sviluppo individuale. Personal Business Modelling per provare a disegnare intorno a ciascun partecipante il percorso più adeguato, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che servono per raggiungere un traguardo professionale specifico.

per provare a disegnare intorno a ciascun partecipante il percorso più adeguato, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che servono per raggiungere un traguardo professionale specifico. Mettiamoci "al lavoro": come funziona il lavoro in azienda con due percorsi per chi cerca un lavoro dipendente e uno per chi cerca un lavoro in proprio . Previsti in entrambi i casi testimonianze o di HR managers di impresa con simulazione di colloqui di selezione e stesura e check-up CV4.0 o di startupper o freelance con elaborazione di business plan e piani di fundraising

con due percorsi per chi cerca un e uno per chi cerca un . Previsti in entrambi i casi testimonianze o di HR managers di impresa con simulazione di colloqui di selezione e stesura e check-up CV4.0 o di startupper o freelance con elaborazione di business plan e piani di fundraising Digital personal branding e i nuovi lavori per imparare come presentarsi e proporsi sui canali social (reputazione online) e per conoscere le opportunità dei nuovi mestieri digitali richiesti sul mercato.

per imparare come presentarsi e proporsi sui canali social (reputazione online) e per conoscere le opportunità dei nuovi mestieri digitali richiesti sul mercato. Graduation Day! per festeggiare il risultato di un percorso fatto insieme e costruire un network di riferimento

Chi avrà frequentato il 90% di questi moduli potrà accedere tra luglio e settembre alle sessioni individuali di follow-up per verificare lo stato di sviluppo del proprio piano d’azione ed eventualmente reindirizzarlo.

Gli incontri dei 5 moduli si terranno c/o Residenza Universitaria San Filippo Neri, Via Sant'Orsola, 52 – Modena

La realizzazione del progetto è a cura di Stars & Cows, startup innovativa che ha tra i propri obiettivi la trasmissione generazionale del sapere di impresa e dei mestieri e l'organizzazione di percorsi di inserimento professionale che affiancano senior manager dall'esperienza pluriventennale ai giovani talenti per agevolarli nell'acquisizione delle competenze professionali e trasversali

