Job Factory: percorsi formativi gratuiti su nuove tecnologie

"Job Factory" è una delle attività promosse dall’Unione dei Comuni Savena – Idice all'interno del progetto "Work", sostenuto dalla Regione Emilia–Romagna attraverso la legge regionale "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

Tra le numerose iniziative realizzate per aiutare i giovani ad acquisire competenze utili per un futuro professionale c'è anche l'avvio di questo corso gratuito, per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni, su Python, uno dei linguaggi di programmazione ad alto livello più usati al mondo in diversi ambiti.

Il corso si terrà tutti i giovedì dal 10 gennaio al 28 febbraio dalle 16,30 - 18,30 nel centro di aggregazione giovanile Pianoro Facory (Via Dello Sport 2/3 - Pianoro Nuovo).

Vi porterà a conoscere i fondamenti di Python, i cui ambiti di utilizzo sono molteplici: intelligenza artificiale, machine learning, networking, programmazione di sistema, giochi e multimedia, controllo di robot, interfacce grafiche e tanto altro.

Ecco gli argomenti che verranno affrontati: variabili e funzioni, booleani, selezione e input, stringhe, tuple, iterazione su sequenze, turtle e iterazione determinata, iterazione indeterminata, debug, liste.

Il corso è aperto a tutti. In particolare si rivolge a coloro che vogliono comprendere meglio il mondo della programmazione, a chi desidera arricchire il proprio curriculum con una competenza estremamente attuale, a chi ha bisogno di conoscere specificatamente Python per la propria futura attività professionale.

Iscrizione obbligatoria presso la segreteria. Affrettatevi, è per massimo 8 iscritti/e.

Per saperne di più:

Pianoro Factory

Via Dello Sport 2/3 - Pianoro Nuovo

051-775465