Giovani per il Territorio

Biblioteca Malatestiana di Cesena

E' giunto alla sua quarta edizione il progetto dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna "". L'iniziativa, rivolta alle associazioni giovanili, attribuirà, per sostenere la realizzazione di attività innovative per la valorizzazione e gestione di uno o più beni culturali in Emilia-Romagna.

"Il progetto - si legge nel bando - è un invito rivolto alle nuove generazioni, perché esplorino il proprio territorio, se ne prendano cura, e lo rinnovino, realizzando un percorso di creatività che stimoli il concetto di cittadinanza attiva e inneschi un sistema virtuoso di relazioni sociali e culturali".

Con circa 200 teatri, più di 500 musei, 1.300 biblioteche e tanti altri luoghi meravigliosi...in Emilia-Romagna c'è solo l'imbarazzo della scelta! Cosa aspettate a fare la vostra proposta? Attenzione, nel presentare il progetto dovete descrivere accuratamente e motivare l’iniziativa presentata, dettagliando le modalità attraverso cui la valorizzazione e gestione verranno realizzate e i relativi tempi di svolgimento. Inoltre, dovete indicare il valore economico complessivo del progetto, con le relative quote di cofinanziamento messe a disposizione dall’ente titolare e/o dagli eventuali altri soggetti finanziatori.

Le domande di partecipazione si possono compilare esclusivamente on line, a partire dal 28 febbraio 2018. La procedura rimarrà aperta fino al 15 marzo 2018.

Il testo del bando e le informazioni utili per partecipare le trovate sul sito dell'IBC. Se volete approfondire l'argomento guardate anche i vincitori del bando 2017.



Informazioni e segreteria:

giovaniperilterritorio@regione.emilia-romagna.it

Struttura di riferimento: Istituto per i beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

Responsabile del progetto: Isabella Fabbri