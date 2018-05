Biografilm School 2018

Sono aperte le selezioni per la sesta edizione di Biografilm School, il progetto formativo rivolto a giovani dai 18 ai 25 anni promosso da Biografilm Festival - International Celebration of Lives (Bologna) il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita. Quest'anno sono 30 i posti a disposizione.

Con questa proposta formativa Biografilm Festival vuole sostenere il talento e la creatività di giovani under 25 offrendo, attraverso Biografilm School, uno spazio privilegiato dove poter dialogare con grandi personalità del mondo del cinema, della letteratura, della musica e della comunicazione, nell'atmosfera speciale che si crea durante i giorni della manifestazione. Ragazze e ragazzi possono partecipare al festival da protagonisti e vederne i dietro le quinte, imparare gli aspetti base dell'organizzazione, realizzare il daily-press ufficiale del festival, imparare i trucchi del set, e grazie all'accredito gratuito che verrà consegnato ai partecipanti vedere i film selezionati al Biografilm Festival (1-24 giugno).

Da sempre riservata a nati e/o residenti in Emilia Romagna o iscritti ad una delle Università dell'Emilia Romagna, quest'anno, grazie a una preziosa partnership con la Fondazione Sardegna Film Commission, apre per la prima volta le iscrizioni anche a ragazzi nati e/o residenti in Sardegna.

Il percorso formativo proposto da Biografilm School si articola in 3 moduli: le Masterclass (incontri/seminari e momenti unici con i registi, gli autori, gli artisti ospiti di Biografilm Festival), il Creative Content Lab (i partecipanti divisi in gruppi di lavoro si impegneranno nella realizzazione pratica di “contenuti creativi”) e il Festival a 360°(gli studenti della School verranno forniti di uno speciale accredito che gli consentirà di vedere tutti i film e avranno anche un punto di osservazione privilegiato sull’organizzazione di un Festival Internazionale come il Biografilm Festival, perchè incontreranno, infatti, i responsabili dei vari uffici organizzativi “sul campo”, che li introdurranno alle diverse modalità e competenze necessarie e alla complessità degli aspetti logistici di un grande evento).

Il corso si svolgerà a Bologna a giugno. Invia la tua candidatura entro il 25 maggio scrivendo a bioschool@biografilm.com

Info su contenuti, modalità e costi sul sito del Biografilm.