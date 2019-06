Linus, Maurizia Cacciatori e Pierluigi Pardo! Sono queste alcune dei nomi della seconda edizione dello Sport DigitalMarketing Festival, l’unico evento verticale in Italia di formazione e aggiornamento sul Digital Marketing nel settore Sport. La data da segnare in agenda è il 12 giugno 2019 a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi.

Stessa spiaggia e stessa location dell'anno scorso ma un format tutto nuovo concentrato in una giornata che vedrà protagonisti sul palco grandi nomi dello sport, del giornalismo, del web marketing e di aziende top specializzate: Sport Digital Marketing Festival "STAR EDITION”. Tra questi Maurizia Cacciatori, pluricampionessa e legend del volley femminile, Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset, Linus, direttore artistico Radio Deejay. La line-up sarà composta da dieci "Star”, nomi di assoluto rilievo e 2 “Shooting Stars”, atleti su cui scommettere che “saranno famosi”.

Sul palco gli esperti di web marketing Rudy Bandiera, Riccardo Scandellari, Carlotta Silvestrini e Gianmarco Terracciano daranno vita ad un percorso formativo. Metodi, strategie, tattiche e strumenti per dare agli atleti e a chi lavora nello Sport-system solide basi per progettare, costruire e promuovere la propria immagine sul web. Un bagaglio di conoscenze per chi vuole diventare un brand e/o un influencer di rilievo e delineare il proprio business model vincente.

Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera - digital coach, TedX speaker e autore di best seller "social" - che porterà sul palco dell’evento professionalità, intensità e ironia. Main partner principale dell’evento il Master Social Media e Digital Marketing di Europa Innovation Business School.

Informazioni e ticket sul sito ufficiale: sportdigitalmarketing.eu

Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto ad atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing; a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli - e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali; agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore wellness.